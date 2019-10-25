Главный рязанский онколог рассказал, кто рискует заболеть раком

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Глава рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев
«Гастриты, язвенная болезнь желудка, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хронические воспалительные заболевания женских и мужских половых органов являются факторами риска», — пояснил главный онколог области.
По его словам, опасность также представляют хронический стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение и ожирение повышают вероятность развития онкозаболеваний.
Рязанцев посоветовал «навсегда забыть» о солярии, избегать долгого пребывания на солнце и не травмировать родинки.
«Если невус (родинка) увеличился, изменил цвет или появились новообразования, — это повод как можно скорее обратиться к врачу», — добавил врач, рассказывая о риске развития рака кожи — меланомы.
Михаил Рязанцев подчеркнул, что важно диагностировать заболевание на ранней стадии.
«К примеру, ранний диагноз рака или предраковых состояний никаких клинических проявлений не имеет, поэтому необходимо обязательно проходить профилактическое обследование раз в два года», — заключил он.
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