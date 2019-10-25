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18:01, 25 октября 2019 198
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Главный рязанский онколог рассказал, кто рискует заболеть раком

Главный рязанский онколог рассказал, кто рискует заболеть раком

Глава рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев рассказал, кто рискует заболеть раком. По его словам, среди основных факторов — наличие у пациента хронических заболеваний. Немаловажную роль, как уточняет специалист, играет наследственный фактор.

«Гастриты, язвенная болезнь желудка, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), хронические воспалительные заболевания женских и мужских половых органов являются факторами риска», — пояснил главный онколог области.

По его словам, опасность также представляют хронический стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение и ожирение повышают вероятность развития онкозаболеваний.

Рязанцев посоветовал «навсегда забыть» о солярии, избегать долгого пребывания на солнце и не травмировать родинки.

«Если невус (родинка) увеличился, изменил цвет или появились новообразования, — это повод как можно скорее обратиться к врачу», — добавил врач, рассказывая о риске развития рака кожи — меланомы.

Михаил Рязанцев подчеркнул, что важно диагностировать заболевание на ранней стадии.

«К примеру, ранний диагноз рака или предраковых состояний никаких клинических проявлений не имеет, поэтому необходимо обязательно проходить профилактическое обследование раз в два года», — заключил он.

Фото с сайта рязанского онкодиспансера


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