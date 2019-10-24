В Рязанской области завершились первые публичные отчеты министров. Теперь они станут регулярными

В Рязанской области завершились первые публичные отчеты министров. В четверг, 24 октября, в «Точке кипения» на улице Каширина прошла последняя встреча, на которой чиновники отвечали на вопросы аудитории, телезрителей и губернатора Николая Любимова.

Первый отчет прошел 26 сентября, на котором на вопросы отвечал зампред правительства Дмитрий Филиппов и руководители профильного блока — министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления гостехнадзора Игорь Кривозубов.

3 октября с отчетами выступили первый зампред правительства Анна Рослякова, а также руководители госстройнадзора Василий Маслов и госжилинспеции Геннадий Шмидт, замминистра по делам территорий и информполитике Жанна Фомина, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, начальник главного архивного управления Александра Перехватова и руководитель главуправления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин.

Третий публичный отчет прошел 10 октября вместе с зампредом Евгением Беленецким и руководителями профильного блока: глава Минстроя Вячеслав Меньшов, глава Минтранса Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко.

Самая длинная встреча прошла 17 октября и продлилась более четырех часов. На заданные вопросы ответили зампред правительства Роман Петряев и руководители его профильного блока: министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, глава минспорта Владислав Фролов, министр культуры и туризма Виталий Попов, министр труда и соцзащиты Валерий Емец, заместитель министра образования и молодежной политики Ольга Васина и глава инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.

Последней в четверг, 24 октября, свой отчет представила зампред правительства Светлана Горячкина и руководители ее профильного блока: министр финансов Марина Наумова, глава министерства имущественных и земельных отношений Михаил Майоров, и.о. министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов отметил, что все пожелания, которые озвучили в ходе встреч, пойдут в работу, их передадут губернатору.

Кроме того, отчеты чиновников выложат на профильных сайтах министерств.

«Мы открыты для предложений и обратной связи. Теперь такой формат диалога будут регулярными и обязательными», - заключил Арапов.

Как часто намерены проводить отчеты, станет известно позднее.