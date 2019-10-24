В Рязани в рамках проекта «Новогодняя столица» подсветили фасад детской поликлиники

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В Рязани подсветили фасад детской поликлиники №7. Об этом в четверг, 24 октября,
Отмечается, что подсветку сделали в рамках проекта «
Поликлиника находится по адресу: улица Новоселов, дом №32а.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.