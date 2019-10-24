В Рязани пропал 15-летний юноша

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В Рязани пропал 15-летний Андрей Феклистов. Об этом
Подросток пропал 3 октября.
Приметы: рост 166 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые, глаза зеленые. Одежда: неизвестно.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.
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