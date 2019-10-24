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10:22, 24 октября 2019 120

«Барс на Московском» предложил рязанцам отпраздновать День снежного барса

«Барс на Московском» предложил рязанцам отпраздновать День снежного барса

«Барс на Московском» предложил рязанцам отметить День снежного барса. Праздник пройдет в субботу, 26 октября.

Для гостей подготовили программу с кулинарным шоу, танцевальным флешмобом, фитнес-лекцией и модными стрижками.

Кроме того, партнер мероприятия — ресторан турецкой кухни «Стамбул Тантуни» — проведет мастер-класс по традиционным турецким блюдам, все желающие смогут их продегустировать.

День снежного барса отпразднуют на 3 этаже ТРЦ, начало в 12:00.


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