«Барс на Московском» предложил рязанцам отпраздновать День снежного барса

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Для гостей подготовили программу с кулинарным шоу, танцевальным флешмобом, фитнес-лекцией и модными стрижками.
Кроме того, партнер мероприятия — ресторан турецкой кухни «Стамбул Тантуни» — проведет мастер-класс по традиционным турецким блюдам, все желающие смогут их продегустировать.
День снежного барса отпразднуют на 3 этаже ТРЦ, начало в 12:00.
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