Сотрудники «Русской кожи» посадили деревья возле областной детской больницы

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Во вторник, 22 октября, сотрудники группы компаний «
Аллею кленов высадили вдоль тротуара у больницы, а несколько елей расположили у главного входа в учреждение. По словам организаторов, такую акцию «Русская кожа» проводит уже во второй раз.
Как отметил генеральный директор предприятия Андрей Низов, высадка деревьев в микрорайоне благоприятно влияет на экологическую ситуацию и, помимо этого, приносит удовольствие жителям города.
«Мы очень рады приложить свою руку и помочь нашим друзьям в благоустройстве территории. В прошлом году мы начали засаживать аллею, а в этом году во дворе больницы появились молодые ели. Многие сотрудники нашего предприятия живут в Канищеве, Недостоеве и Семчине. Уверен, что им будет приятно видеть плоды своих трудов», — сказал Низов.
Руководитель ООО «Сафьян» Константин Акимкин также упомянул, что сам регулярно ездит по этой дороге и первое, что он сделал, когда приехал, — убедился, что прошлогодние деревья прижились.
«Очень приятно принимать участие в такой акции и наблюдать, что твои усилия не проходят даром. Хотелось бы, чтобы наши сотрудники поменьше посещали клинику из-за болезней, а просто прогуливались по высаженной аллее и любовались кленами», — подчеркнул Акимкин.
После акции для студентов РГУ организовали экскурсию на производство «Русской Кожи» и продемонстрировали учащимся очистные сооружения.
АО «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «
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