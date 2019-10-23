Сотрудники «Русской кожи» посадили деревья возле областной детской больницы

Во вторник, 22 октября, сотрудники группы компаний « Русская кожа » и инициаторы акции — ООО «Сафьян» — посадили деревья возле областной детской больницы. Кроме них в мероприятии поучаствовали студенты-экологи из РГУ имени Есенина и работники дирекции благоустройства города, которые оказали техническую поддержку акции.

Аллею кленов высадили вдоль тротуара у больницы, а несколько елей расположили у главного входа в учреждение. По словам организаторов, такую акцию «Русская кожа» проводит уже во второй раз.

Как отметил генеральный директор предприятия Андрей Низов, высадка деревьев в микрорайоне благоприятно влияет на экологическую ситуацию и, помимо этого, приносит удовольствие жителям города.

«Мы очень рады приложить свою руку и помочь нашим друзьям в благоустройстве территории. В прошлом году мы начали засаживать аллею, а в этом году во дворе больницы появились молодые ели. Многие сотрудники нашего предприятия живут в Канищеве, Недостоеве и Семчине. Уверен, что им будет приятно видеть плоды своих трудов», — сказал Низов.

Руководитель ООО «Сафьян» Константин Акимкин также упомянул, что сам регулярно ездит по этой дороге и первое, что он сделал, когда приехал, — убедился, что прошлогодние деревья прижились.

«Очень приятно принимать участие в такой акции и наблюдать, что твои усилия не проходят даром. Хотелось бы, чтобы наши сотрудники поменьше посещали клинику из-за болезней, а просто прогуливались по высаженной аллее и любовались кленами», — подчеркнул Акимкин.

После акции для студентов РГУ организовали экскурсию на производство «Русской Кожи» и продемонстрировали учащимся очистные сооружения.