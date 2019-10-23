На месте снесенного в центре Рязани дома сделали парковку

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Фото: Администрация Рязани
На месте
Бесплатную стоянку на улице Свободы устроили по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок площадью 1320 квадратных метров полностью реконструировали в октябре. Территорию заасфальтировали, по периметру положили бордюрный камень.
Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил оперативно сделать разметку парковочных мест.
«Благоустройство парковки было организовано по просьбам жителей, так как рядом расположена детская клиническая больница имени Дмитриевой», — пояснил он.
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