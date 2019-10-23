Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:33, 23 октября 2019 228
 0    0

На месте снесенного в центре Рязани дома сделали парковку

На месте снесенного в центре Рязани дома сделали парковку

Фото: Администрация Рязани

На месте снесенного в центре Рязани дома сделали парковку. Об этом в среду, 23 октября, сообщил сайт администрации города.

Бесплатную стоянку на улице Свободы устроили по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок площадью 1320 квадратных метров полностью реконструировали в октябре. Территорию заасфальтировали, по периметру положили бордюрный камень.

Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил оперативно сделать разметку парковочных мест.

«Благоустройство парковки было организовано по просьбам жителей, так как рядом расположена детская клиническая больница имени Дмитриевой», — пояснил он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 650
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 449
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
15:06, 22 октября 2019 1 434
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
13:20, 18 октября 2019 2 486
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 418
В центре Рязани произошел пожар
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум