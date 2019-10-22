Заместитель Любимова ответит на вопросы рязанцев

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В четверг, 24 октября, зампред регионального правительства Светлана Горячкина проведет публичный отчет перед рязанцами.
Отчет пройдет в 16 часов в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Также отчет проведут руководители министерства промышленности и экономического развития региона, министерства финансов и министерства имущества и земельных отношений.
В мероприятии могут поучаствовать все желающие.
Прямая трансляция пройдет на официальных страницах
Делать публичные отчеты чиновников
Напомним, Горячкина
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.