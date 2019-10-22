В Рязанской области температура превысила абсолютный максимум

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В минувшие выходные в Рязанской области обновились абсолютные максимумы температуры воздуха. Об этом сообщил
В воскресенье, 20 октября, температура в Рязани достигла +18,6 градусов (предыдущий рекорд, +17,1 градуса, наблюдался в 1957 году). В Павельце, Старожилове и Ряжске термометры зафиксировали +18,7 градуса. Самая высокая температура в этот день была в Михайлове, +19,1 градуса.
Превышение климатической нормы в Рязанской области достигало 7-9 градусов.
Напомним, в прошлый четверг в Рязани также
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.