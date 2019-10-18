В четверг в Рязани установили температурный рекорд

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В четверг, 17 октября, в Рязани установили температурный рекорд. Об этом
Столбик термометра поднялся до отметки +18,5 градусов, что на 0,2 градуса выше рекорда, установленного в 2018 году.
На метеостанциях в Михайлове и Туме температура воздуха днем составляла +18,6 градусов.
Среднесуточная температура воздуха в этот день на семь градусов оказалась выше климатической нормы.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.