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11:38, 18 октября 2019 140
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В четверг в Рязани установили температурный рекорд

В четверг в Рязани установили температурный рекорд

В четверг, 17 октября, в Рязани установили температурный рекорд. Об этом сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбик термометра поднялся до отметки +18,5 градусов, что на 0,2 градуса выше рекорда, установленного в 2018 году.

На метеостанциях в Михайлове и Туме температура воздуха днем составляла +18,6 градусов.

Среднесуточная температура воздуха в этот день на семь градусов оказалась выше климатической нормы.


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