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11:49, 22 октября 2019 74
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В Рязанской области осудят мигранта, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку

В Рязанской области осудят мигранта, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мигранта, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку в ее доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь на 16 августа 2019 года 33-летний обвиняемый проник через окно террасы в дом жительницы одного из сел Рыбновского района, где изнасиловал 70-летнюю хозяйку дома. После этого злоумышленник скрылся.

Следователям удалось быстро найти обвиняемого и задержать его. Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана 1986 года рождения.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), передали в суд.


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