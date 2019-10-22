В Рязанской области осудят мигранта, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мигранта,
В ночь на 16 августа 2019 года 33-летний обвиняемый проник через окно террасы в дом жительницы одного из сел Рыбновского района, где изнасиловал 70-летнюю хозяйку дома. После этого злоумышленник скрылся.
Следователям удалось быстро найти обвиняемого и задержать его. Злоумышленником оказался гражданин Узбекистана 1986 года рождения.
Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование), передали в суд.
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