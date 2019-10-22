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19:52, 22 октября 2019 241
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В Рязани временно откроют проезд до Орехового озера

В Рязани временно откроют проезд до Орехового озера

В Рязани временно откроют проезд до Орехового озера. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение откроют из-за мероприятий «в рамках национального проекта „Повышение производительности труда и поддержка занятости“» с 8:00 23 октября до 22:00 25 октября на улице Окское шоссе от пересечения с проездом Речников и до пляжа Орехового озера.

На время мероприятий знаки 3.2 «Движение запрещено» на указанном участке демонтируют.

Фото Google Maps


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