В Кораблинском районе женщина похитила у школьной работницы 158 бревен

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В Кораблинском районе с усадьбы школьной работницы украли 158 бревен. Об этом сообщила
В полицию обратилась 40-летняя жительница деревни Чигасово, которая сообщила, что с ее усадьбы пропали 158 бревен.
Ранее женщина закупила их для строительных работ.
«Бревна складировали у границы ее земельного участка, но однажды днем они исчезли», — рассказали в полиции.
Оперативники осмотрели участок, опросили пострадавшую и местных жителей. Очевидцы сообщили, что днем видели на улицах населенного пункта небольшой грузовик, который ехал с грузом бревен.
Местные жители посчитали, что женщина решила перевезти бревна в другое место, но запомнили часть госномера машины и ее внешний вид.
Полиция установила владельца транспортного средства. Им оказалась 34-летняя местная жительница. Бревна перевезли в соседнее село на ее усадьбу.
Часть бревен складировали там, еще часть осталась в грузовом отсеке машины.
Женщина пояснила, что посчитала бревна бесхозными и «решила их спасти и пустить в дело».
Злоумышленница обдумала, как можно перевезти бревна, наняла грузчиков, которые в дневное время перевезли стройматериалы.
Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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