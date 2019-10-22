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12:20, 22 октября 2019 137
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В Кораблинском районе женщина похитила у школьной работницы 158 бревен

В Кораблинском районе женщина похитила у школьной работницы 158 бревен

В Кораблинском районе с усадьбы школьной работницы украли 158 бревен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница деревни Чигасово, которая сообщила, что с ее усадьбы пропали 158 бревен.

Ранее женщина закупила их для строительных работ.

«Бревна складировали у границы ее земельного участка, но однажды днем они исчезли», — рассказали в полиции.

Оперативники осмотрели участок, опросили пострадавшую и местных жителей. Очевидцы сообщили, что днем видели на улицах населенного пункта небольшой грузовик, который ехал с грузом бревен.

Местные жители посчитали, что женщина решила перевезти бревна в другое место, но запомнили часть госномера машины и ее внешний вид.

Полиция установила владельца транспортного средства. Им оказалась 34-летняя местная жительница. Бревна перевезли в соседнее село на ее усадьбу.

Часть бревен складировали там, еще часть осталась в грузовом отсеке машины.

Женщина пояснила, что посчитала бревна бесхозными и «решила их спасти и пустить в дело».

Злоумышленница обдумала, как можно перевезти бревна, наняла грузчиков, которые в дневное время перевезли стройматериалы.

Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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