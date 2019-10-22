Студенты РГАТУ поучаствовали во Всероссийском тренинге по личностному росту

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С 15 по 18 октября, студенты РГАТУ поучаствовали во Всероссийском тренинге по личностному развитию. Учащиеся побывали в школе актива «Вкорень», котоую организовали для вузов,
Школу организовали для вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства России.
На базу патриотического центра «Машук» съехались 150 студентов из 54 аграрных вузов. Работа велась по трем направлениям — студенческие медиа, студенческое самоуправление и Российские студенческие отряды.
За три дня студенты рязанского агроуниверситета посетили образовательную программу, приняли участие в ярмарке проектов, побывали на интерактивных мероприятиях.
Отмечается, что каждый из учащихся получил максимум полезных теоретических и практических навыков для личностного развития и раскрытия потенциала. Кроме того, всем участникам организаторы вручили сертификаты.
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