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13:40, 22 октября 2019 214
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Рязанский кардиодиспансер получит томограф за 50 миллионов в октябре

Рязанский кардиодиспансер получит томограф за 50 миллионов в октябре

Рязанский кардиодиспансер получит томограф за 50 миллионов в октябре. Отмечается, что новое оборудование в область будет поступать в течение пяти лет. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Его приобретут в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, интегрированной в нацпроект «Здравоохранение».

Использование томографа позволит исследовать сердце с помощью современных неинвазивных методик. Новый томограф создаст 128 изображений — срезов за половину секунды.

«Использование современной аппаратуры для ранней диагностики имеет огромное значение: чем раньше мы выявим болезнь, тем скорее начнем лечить, и тем более благоприятным будет прогноз: снизится риск смертельных исходов, сохранится качество жизни пациентов», — подчеркнул главврач Александр Данилов.

Он уточнил, что специалисты медучреждения постоянно проходят необходимую подготовку и успешно осваивают новое оборудование. Кроме того, для кардиодиспансера за 9,6 миллионов рублей купили аппарат УЗИ экспертного класса.

Комплекс позволит проводить ультразвуковое исследование сердца с использованием стресс-эхокардиографии. К нему подсоединят беговую дорожку — тредмил, что обеспечит необходимую физнагрузку пациента во время обследования. Оборудованием тем самым сможет выявить на ранней стадии ишемическую болезнь сердца.


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