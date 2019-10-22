Рязанский кардиодиспансер получит томограф за 50 миллионов в октябре

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Рязанский кардиодиспансер
Его приобретут в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, интегрированной в нацпроект «Здравоохранение».
Использование томографа позволит исследовать сердце с помощью современных неинвазивных методик. Новый томограф создаст 128 изображений — срезов за половину секунды.
«Использование современной аппаратуры для ранней диагностики имеет огромное значение: чем раньше мы выявим болезнь, тем скорее начнем лечить, и тем более благоприятным будет прогноз: снизится риск смертельных исходов, сохранится качество жизни пациентов», — подчеркнул главврач Александр Данилов.
Он уточнил, что специалисты медучреждения постоянно проходят необходимую подготовку и успешно осваивают новое оборудование. Кроме того, для кардиодиспансера за 9,6 миллионов рублей купили аппарат УЗИ экспертного класса.
Комплекс позволит проводить ультразвуковое исследование сердца с использованием стресс-эхокардиографии. К нему подсоединят беговую дорожку — тредмил, что обеспечит необходимую физнагрузку пациента во время обследования. Оборудованием тем самым сможет выявить на ранней стадии ишемическую болезнь сердца.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.