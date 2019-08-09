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Рязанский кардиодиспансер получит компьютерный томограф за 50 миллионов. Его приобретут в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, интегрированной в нацпроект «Здравоохранение». Планируется, что в медучреждение он поступит осенью 2019 года, пишет
По словам главврача, в регионе нет аналогов такому аппарату. Его использование позволит исследовать сердце с помощью современных неинвазивных методик. Новый томограф создаст 128 изображений — срезов за половину секунды.
«Для сравнения: аппарат, используемый в настоящее время, дает 6 срезов за такое же количество времени», — говорится в сообщении.
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