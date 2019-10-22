Любимов вместе с министром Прилуцким приехали в старожиловскую больницу

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Губернтаор Николай Любимов вместе с министром регионального здравоохранения Андреем Прилуцким приехали в старожиловскую больницу. Об этом глава региона
По его словам, участники встречи обсудят проблемы ремонтируемой больницы.
«Подробности уже скоро», — заключил он.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.