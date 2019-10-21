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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани начали рассматривать апелляцию подозреваемого в убийстве ветерана и его жены. В понедельник, 21 октября, в областном суде проходит заседание по обжалованию меры пресечения для Максима Куприна.
Куприн в суде не присутствует, а общается с участниками процесса по видеосвязи из СИЗО.
20-летнему Максиму Куприну
Напомним, ветерана и его супругу до смерти
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