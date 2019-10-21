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15:04, 21 октября 2019 313
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Суд оставил подозреваемого в убийстве рязанского ветерана в СИЗО

Суд оставил подозреваемого в убийстве рязанского ветерана в СИЗО

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Суд оставил подозреваемого в убийстве рязанского ветерана в СИЗО. В понедельник, 21 октября, суд оставил без изменения меру пресечения для Максима Куприна.

Подозреваемый заявил, что имеет постоянное место жительства и поэтому попросил выпустить его из СИЗО.

Следователь предоставил в качестве дополнительных доказательств скриншот из видеозаписи, на которой видно, как из дома погибших на улице Новаторов выходил мужчина в черной куртке с красными вставками и пакетом в руке. В доме он провел чуть менее трех часов.

Адвокат посудимого Анатолий Трифонов посчитал, что на фото нельзя распознать Куприна. Также он отметил, что ранее собранных доказательств недостаточно и требовал отпустить подзащитного.

Адвокат заявил, что следствие нарушило тайну совещательной комнаты и опубликовало новость об аресте в 19 часов, хотя решение приняли после 21:00.

Суд оставил прежнее решение в силе, уточнив, что мера пресечения избрана до 27 ноября.

Ранее 20-летнему Максиму Куприну предъявили обвинение в убийстве ветерана Павла Макеева и его жены Риммы и отправили в СИЗО.

Напомним, ветерана и его супругу до смерти забили молотком.


© RZN.info

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