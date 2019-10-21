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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Суд оставил подозреваемого в убийстве рязанского ветерана в СИЗО. В понедельник, 21 октября, суд оставил без изменения меру пресечения для Максима Куприна.
Подозреваемый заявил, что имеет постоянное место жительства и поэтому попросил выпустить его из СИЗО.
Следователь предоставил в качестве дополнительных доказательств скриншот из видеозаписи, на которой видно, как из дома погибших на улице Новаторов выходил мужчина в черной куртке с красными вставками и пакетом в руке. В доме он провел чуть менее трех часов.
Адвокат посудимого Анатолий Трифонов посчитал, что на фото нельзя распознать Куприна. Также он отметил, что ранее собранных доказательств недостаточно и требовал отпустить подзащитного.
Адвокат заявил, что следствие нарушило тайну совещательной комнаты и опубликовало новость об аресте в 19 часов, хотя решение приняли после 21:00.
Суд оставил прежнее решение в силе, уточнив, что мера пресечения избрана до 27 ноября.
Ранее 20-летнему Максиму Куприну
Напомним, ветерана и его супругу до смерти
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