Следователи завели дело на рязанского полицейского, сбившего насмерть мужчину у «Водоканала»

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Следователи завели дело по части 4 статьи 264 УК на рязанского полицейского, сбившего насмерть мужчину у «Водоканала». Об этом сообщил
По данным следствия, около 0:00 в воскресенье, 19 октября, в районе дома № 9 по улице Касимовское шоссе подозреваемый за рулем Хендай сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 28-летний водитель
«Подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.