«Ростелеком» рассказал о преимуществах интерактивного сервиса Wink

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Так уж сложилось, что без современных технологий свою жизнь уже не может представить практически ни один человек. С приходом интерактивного телевидения кинотеатры теряют свою актуальность: цифровые сервисы позволяют наслаждаться любимыми фильмами в любом месте и в любое время. Одним из таких сервисов стала мультимедийная платформа Wink от «Ростелекома».
Приложение Wink — это более двухсот телеканалов, тысячи фильмов и сериалов, которые можно смотреть где удобно и как удобно. Пользователи сервиса могут управлять эфиром, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.
Кроме того, если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.
Подробности читайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЭксперы назвали лучший черный чай
|
cледующая новость →«Рязань-ВДВ» разгромила «Енисей» и вернулась в тройку
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.