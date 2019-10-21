Пять онлайн-кинотеатров перестали работать после атаки голландской организации

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Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN) и судебные приставы предписали отключить серверы пяти онлайн-кинотеатров, сообщается на сайте
По данным фонда, сервис Moonwalk снабжал контентом около 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров.
После атаки голландцев сервис сломались видеоплееры на сайтах BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и во многих других пиратских кинотеатрах.
Кроме того, сервис Moonwalk помогал нарушить законы об охране авторских прав фактически любому желающему. Через него распространялись видео через специальное API, каждый фильм из базы содержал встроенную рекламу.
«Создатели пиратских витрин просто вставляли материалы Moonwalk на страницы собственных сайтов», — говорится в сообщении.
Однако после атаки многие из пиратских кинотеатров перевели часть библиотек на показ файлов в «Одноклассники», Видео Mail.ru и в другие источники.
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