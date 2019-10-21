В Шиловском районе «Нива» опрокинулась на крышу после столкновения с «КамАЗом», водитель погиб

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 18 октября, в Шиловском районе столкнулись «КамАЗ» и Chevrolet Niva, пишет издательство «
Авария произошла на 115 километре трассы Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.
В результате водитель Niva — житель Волгоградской области от полученных травм скончался на месте ДТП.
По предварительном информации, он не выбрал безопасную дистанцию.
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