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Полицейского, сбившего насмерть пешехода у «Водоканала», уволили. Об этом сообщила
Следователи
Напомним, около 0:00 в воскресенье, 19 октября, в районе дома № 9 по улице Касимовское шоссе подозреваемый за рулем Hyundai сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 28-летний водитель
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.