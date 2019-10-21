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В понедельник, 21 октября, на улице Свободы сбили человека. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло около Художественного музея. На кадрах видно, что очевидцы собрались около пострадавшего, лежащего на асфальте.
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.