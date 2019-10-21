«Центральная школа» пригласила рязанских выпускников на курсы подготовки к ЕГЭ

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«Центральная школа» пригласила учеников выпускных классов на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Школьникам предлагают:
«ЕГЭ 2020 года стал темой, вызывающей различные неоднозначные слухи. С таким понятием, как обязательные предметы все знакомы давно, но систематически в списке этих дисциплин происходят важные изменения. Как и прежде, в базу предметов входят русский язык и математика, разделенная на профильный и простой уровни. К ЕГЭ 2020 года пока официально не добавили перечень обязательных предметов: историю и иностранный язык, но по заявлению министра образования, уже в 2022 году их все же придется сдавать обязательно, — рассказали представители „Центральной школы“. — При этом с 2020 года начнут проводить эксперименты по сдаче английского языка. Чтобы быть уверенным в себе, своих силах и знаниях мы предлагаем выпускникам посетить курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».
Адрес «Центральной школы»: Рязань, улица Есенина, 21. Телефон:
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.