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16:43, 21 октября 2019 162

«Центральная школа» пригласила рязанских выпускников на курсы подготовки к ЕГЭ

«Центральная школа» пригласила рязанских выпускников на курсы подготовки к ЕГЭ

«Центральная школа» пригласила учеников выпускных классов на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Школьникам предлагают:

  • два занятия в неделю по 90 минут;
  • работу в малочисленных группах по 5-6 человек;
  • задания в соответствии с индивидуальным планом ученика;
  • актуальные тесты и задания;
  • полный контроль успеваемости после каждого занятия;
  • обратную связь по домашним заданиям;
  • поддержку от педагога по всем вопросам в чате 24/7.

«ЕГЭ 2020 года стал темой, вызывающей различные неоднозначные слухи. С таким понятием, как обязательные предметы все знакомы давно, но систематически в списке этих дисциплин происходят важные изменения. Как и прежде, в базу предметов входят русский язык и математика, разделенная на профильный и простой уровни. К ЕГЭ 2020 года пока официально не добавили перечень обязательных предметов: историю и иностранный язык, но по заявлению министра образования, уже в 2022 году их все же придется сдавать обязательно, — рассказали представители „Центральной школы“. — При этом с 2020 года начнут проводить эксперименты по сдаче английского языка. Чтобы быть уверенным в себе, своих силах и знаниях мы предлагаем выпускникам посетить курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ».

Адрес «Центральной школы»: Рязань, улица Есенина, 21. Телефон: 8 (4912) 99-08-91.


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