Вжух и… Рязанские подростки вынесли диван во двор и покурили вейп

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В соцсети появилось видео из рязанского двора, где подростки курят вейп на диване.
По словам автора поста, ролик записали возле дома №36 по улице Семена Середы.
«Ребята курят вейп, пусть родители посмотрят», — говорится в подписи к ролику.
На видео рязанка пригрозила подросткам выложить видео в интернет. В ответ на это они попросили дать ссылку.
Пользователи соцсети в комментариях начали обсуждать запись, обращая внимание на поведение детей.
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