Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:26, 20 октября 2019 222
 0    0

Вжух и… Рязанские подростки вынесли диван во двор и покурили вейп 1

Вжух и… Рязанские подростки вынесли диван во двор и покурили вейп

В соцсети появилось видео из рязанского двора, где подростки курят вейп на диване.

По словам автора поста, ролик записали возле дома №36 по улице Семена Середы.

«Ребята курят вейп, пусть родители посмотрят», — говорится в подписи к ролику.

На видео рязанка пригрозила подросткам выложить видео в интернет. В ответ на это они попросили дать ссылку.

Пользователи соцсети в комментариях начали обсуждать запись, обращая внимание на поведение детей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 309
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 167
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 849
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 993
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 3 739
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум