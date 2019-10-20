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8:47, 20 октября 2019 198
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В Солотче устроят благотворительный концерт в помощь больному раком мальчику

В Солотче устроят благотворительный концерт в помощь больному раком мальчику

В Солотче устроят благотворительный концерт для в помощь больному раком Алеше Кузнецову. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В ДК санатория «Солотча» зрители услышат песни в исполнении рязанского автора-композитора Александра Костенко, скрипку, флейту и фортепиано, а также музыкальные номера от воспитанников Вознесенского и Сретенского храмов Рязани.

Концерт «От сердца к сердцу» проведут 26 октября. Начало в 15:00.

С 10:00 до 17:00 там же устоят ярмарку рукоделия.

Собранные деньги передадут на лечение трехлетнего ребенка от нейробластому.


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