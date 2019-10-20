В Солотче устроят благотворительный концерт в помощь больному раком мальчику

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В Солотче устроят благотворительный концерт для в помощь
В ДК санатория «Солотча» зрители услышат песни в исполнении рязанского автора-композитора Александра Костенко, скрипку, флейту и фортепиано, а также музыкальные номера от воспитанников Вознесенского и Сретенского храмов Рязани.
Концерт «От сердца к сердцу» проведут 26 октября. Начало в 15:00.
С 10:00 до 17:00 там же устоят
Собранные деньги передадут на
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