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17:28, 2 октября 2019 65
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Возле рязанских школ установят светофоры и новые пешеходные переходы

Возле рязанских школ установят светофоры и новые пешеходные переходы

Фото: Pixabay.com

Активисты ОНФ попросили власти выделить средства на новые пешеходные переходы возле рязанских школ. Об этом сообщил сайт Общероссийского народного фронта.

Представители организации вместе с автоинспекторами проверили дороги около школ № 14, 47, 58 и 23. Оказалось, что возле них отсутствуют светофоры, нет лежачих полицейских, а также нет ограждений.

По словам директора школы №14, у учебного заведения часто происходят аварии, а также есть проблемы с освещением. Директор школы № 47 рассказала о сломанном светофоре и о том, что деревья мешают фонарям.

Автоинспекторы отметили, что светофоры необходимо поставить у семи рязанских школ.

В управлении благоустройства и дорожного хозяйства пообещали, что проблемы решат в кратчайшие сроки.


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