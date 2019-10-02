Возле рязанских школ установят светофоры и новые пешеходные переходы

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Фото: Pixabay.com
Активисты ОНФ попросили власти выделить средства на новые пешеходные переходы возле рязанских школ. Об этом сообщил
Представители организации вместе с автоинспекторами проверили дороги около школ № 14, 47, 58 и 23. Оказалось, что возле них отсутствуют светофоры, нет лежачих полицейских, а также нет ограждений.
По словам директора школы №14, у учебного заведения часто происходят аварии, а также есть проблемы с освещением. Директор школы № 47 рассказала о сломанном светофоре и о том, что деревья мешают фонарям.
Автоинспекторы отметили, что светофоры необходимо поставить у семи рязанских школ.
В управлении благоустройства и дорожного хозяйства пообещали, что проблемы решат в кратчайшие сроки.
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