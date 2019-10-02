В Рязанской области осудили лишенного «прав» водителя, севшего за руль пьяным

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В Рязанской области осудили водителя, которого уже лишали «прав» за пьяное вождение. Об этом сообщила
Известно, что в апреле 2018 года мужчину повторно поймали за рулем в нетрезвом виде. Тогда его приговорили к 240 часам обязательных работ и забрали «права» на 2 года и 20 дней.
Однако в мае 2019 года мужчина снова выпил и сел за руль «ВАЗа». Нарушителя остановили на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород», алкотест показал 0,254 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК и приговорили к 260 часам обязательных работ и лишению «прав» на 2 года и 3 месяца.
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