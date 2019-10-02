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Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поздравили ветеранов энергетики с Днем пожилого человека. Для них организовали поездку в Коломну.
Энергетики посетили кремль и музей «Калачная», после этого для них устроили праздничный обед. Также для всех ветеранов «Рязаньэнерго» приготовили подарки.
«Всего на предприятии числятся 1 765 пенсионеров, в том числе 1 129 ветеранов энергетики (стаж свыше 20 лет). Из них 636 работают в настоящее время. Поддержка, забота и помощь труженикам энергосистемы является одной из задач Совета ветеранов, который действует в „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“. Мероприятия в знак уважения и благодарности к старшему поколению проводятся на постоянной основе», — сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали сотрудники «Рязаньэнерго», они регулярно навещают представителей старшего поколения. Ко Дню Победы и Дню энергетика поздравляют ветеранов, в том числе на дому, вручают подарки, организуют концерты, чаепития, а также посещение культурных достопримечательностей в Рязанской области и за ее пределами. Бывшие работники предприятия, в свою очередь, принимают участие в патриотических акциях и мероприятиях для школьников и студентов, участвуют в процессе наставничества молодежи.
«Успешное развитие любой отрасли невозможно без специалистов, в совершенстве знающих свое дело и преданных ему душой, без преемственности поколений работников, следования обычаям, воспитания корпоративной культуры, — отметил директор „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин.— Ветераны стояли у истоков становления энергетической отрасли в регионе, заложили основу современного развития рязанской энергосистемы, и задача сегодняшнего поколения энергетиков — сберечь и приумножить лучшие трудовые традиции».
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