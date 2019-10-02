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14:23, 2 октября 2019 92
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Шацкий учитель ремонтировал дом и нашел груз для веретена домонгольской эпохи

Шацкий учитель ремонтировал дом и нашел груз для веретена домонгольской эпохи

Фото: Издательство «Пресса»

Учитель истории и обществознания Шацкой средней школы Николай Киселев ремонтировал дом и нашел старинные предметы. Об этом пишет издательство «Пресса».

Так, мужчина обнаружил кованую сковороду, ухват, аптечную посуду и монеты 19-го века. Отмечается, что больше всего Киселева поразило пряслице домонгольской эпохи — груз для веретена из розового шифера.

«Шацк же был основан в 1553 году, и до основания города на этих землях, кроме кочевых племен, никого не было… Поэтому точного ответа на вопрос, как пряслице попало сюда, пока нет. Николай Александрович предполагает, что, скорее всего, это случайная находка», — говорится в сообщении.

Предмет передали в Историко-культурный центр Шацка, там его готовят к экспертизе.


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