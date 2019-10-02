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Рязанцу, заставившему 16-летнюю девушку заниматься проституцией, вынесли приговор. Об этом сообщил
Установлено, что весной 2018 года обвиняемый, воспользовавшись тяжелым материальным положением знакомой, предложил ей заниматься проституцией. Девушка согласилась.
Мужчина
Подсудимый признал себя виновным. Ему назначили три года и три месяца лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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