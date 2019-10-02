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9:59, 2 октября 2019 130
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Рязанцу, заставившему 16-летнюю девушку заниматься проституцией, вынесли приговор

Рязанцу, заставившему 16-летнюю девушку заниматься проституцией, вынесли приговор

Рязанцу, заставившему 16-летнюю девушку заниматься проституцией, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что весной 2018 года обвиняемый, воспользовавшись тяжелым материальным положением знакомой, предложил ей заниматься проституцией. Девушка согласилась.

Мужчина подыскивал для нее клиентов, разместив на сайтах знакомств объявление, где представлял девушку совершеннолетней, а также снимал номера в гостинице.

Подсудимый признал себя виновным. Ему назначили три года и три месяца лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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