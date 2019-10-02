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Рязанцев пригласили посмотреть на деревянные дома города. В четверг, 3 октября, в 14:00, в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется фотовыставка «Говорит Рязань».
В экспозиции представят почти тридцать фотографий из проекта Светланы Крючковой «365 домов Рязани» — деревянных, уютных, живых со своей историей и памятью.
«В течение нескольких лет я фотографирую дома. В моем проекте уже почти 500 снимков разных домов нашего города», — рассказала автор проекта. Также Крючкова поделилась, что она намерена создать книгу-фотоальбом «Говорит Рязань».
«В книге я хочу собрать снимки старых домов города со своей историей», — отметила она.
На открытии выставки можно будет приобрести подарочные открытки рязанских домов, а также пообщаться с автором проекта.
Выставка будет работать в «Фотодоме» по адресу: Почтовая, 58 до 3 ноября ежедневно кроме воскресенья с 10:00 до 19:00, вход свободный.
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