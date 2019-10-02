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13:09, 2 октября 2019 80
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Новый кредитор отказался банкротить Шерина

Новый кредитор отказался банкротить Шерина

Новый кредитор отказался банкротить депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина. С таким ходатайством Александр Репников обратился в пятницу, 27 сентября, говорится на сайте Арбитражного суда.

Суд рассмотрит обращение 28 октября.

Ранее миллионный долг Шерина у Сергея Чудина выкупил юрист Александр Репников.

Напомним, Сергей Чудин просил признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга на общую сумму 1 миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек. Мирно договориться у них не вышло.


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