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14:10, 2 октября 2019 71
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Новогодние украшения на улицах Тулы появятся к 1 декабря

Новогодние украшения на улицах Тулы появятся к 1 декабря

Новогодние украшения на улицах Тулы появятся к 1 декабря. Об этом сообщил сайт администрации города.

Рабочие меняют мишуру и гирлянды на объемных фигурах оленей и медведей. Также они приводят в порядок канделябры, арки и фонарики.

«Больше всего у нас новогодних канделябров, их 80 штук, 12 новогодних арок. Все эти конструкции стояли на центральных улицах города, в скверах, на Казанской набережной», — пояснил начальник участка автоматических систем учета и наружного освещения МКП «Тулагорсвет» Алексей Козин.

Параллельно специалисты проверяют световую иллюминацию. Так, им пришлось ремонтировать двести из тысячи светящихся снежинок.

Новогодняя елка будет прежней. В прошлом году у нее полностью обновили искусственный лапник. 32-метровое дерево украсили пять тысяч игрушек и иллюминация с 3D-эффектом. Световые программы задают на компьютере.

«В этом году дизайнеры разработают новую праздничную концепцию, которая должна понравиться всем тулякам: как детям, так и взрослым», — отметили в администрации.

Фото с сайта администрации Тулы


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