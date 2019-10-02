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В среду вечером, 2 октября, на улице Дзержинского из-за аварии образовалась пробка. О ДТП сообщил очевидец в сообществе «
Возле Музучилища столкнулись Kia Rio и Volkswagen Tiguan.
По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока из центра не превышает 10 километров в час.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.