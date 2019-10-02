Комиссия одобрила строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру предоставить разрешение на строительство торговых павильонов рядом с улицей Интернациональной. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 2 октября.
Планируется, что на участке площадью 5 327 квадратных метров
Напомним, в начале 2019 года в Канищеве
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