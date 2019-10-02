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Фото: Pixabay.com
Аудиторы проверят расходы на ремонт рязанских дорог. Об этом сообщил
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проконтролируют средства, направленные на их постройку и ремонт в городе и за его пределами. Также проверка покажет, насколько трассы соответствуют нормам и сократилось ли количество аварий.
Минтранс, дирекция дорог, органы местного самоуправления, некоторые юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица предоставят свои отчеты о соблюдении условий госконтрактов.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.