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19:19, 19 октября 2019 174
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Вжух и… Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка

Вжух и… Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка

Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка. Соответствующее фото опубликовано «ВКонтакте» в субботу, 19 октября.

«Не успели еще открыть новый музейный комплекс на Соборной, а штукатурка уже отваливается кусками. Что же будет дальше?» — написал автор фото.

Напомним, музей планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года. Сроки сдачи комплекса срывались несколько раз.


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