Вжух и… Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка

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Со строящегося музея Рязанского кремля начала сыпаться штукатурка. Соответствующее фото опубликовано «ВКонтакте» в субботу, 19 октября.
«Не успели еще открыть новый музейный комплекс на Соборной, а штукатурка уже отваливается кусками. Что же будет дальше?» — написал автор фото.
Напомним, музей
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