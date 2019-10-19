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Глава горадминистрации Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике. Соответствующий пост она опубликовала на своей
«Я вижу, что участников с каждым разом становится все больше и больше. Искренне верю, что вместе мы способны на многое», — написала Сорокина.
Она добавила, что во втором общегородском субботнике поучаствовали больше 1300 рязанцев.
В этот раз глава мэрии
«Мы обсудили вопросы, которые требуют пристального внимания. Будем искать возможные решения, чтобы сделать Рязань комфортнее и чище», — заключила мэр.
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