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21:43, 19 октября 2019 163
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Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике

Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике

Глава горадминистрации Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в общегородском субботнике. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Я вижу, что участников с каждым разом становится все больше и больше. Искренне верю, что вместе мы способны на многое», — написала Сорокина.

Она добавила, что во втором общегородском субботнике поучаствовали больше 1300 рязанцев.

В этот раз глава мэрии вышла на уборку на территории зеленой зоны между улицами Тимуровцев и Советской Армии, где пообщалась с горожанами.

«Мы обсудили вопросы, которые требуют пристального внимания. Будем искать возможные решения, чтобы сделать Рязань комфортнее и чище», — заключила мэр.


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