Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом из Новомичуринска, покинувшей пост из-за «халатности властей»

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Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом из Новомичуринска Анастасией Пушкиной, покинувшей пост из-за «халатности властей». Видео беседы опубликовало рязанское отделение партии КПРФ.
С Пушкиной пообщался первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров.
В беседе женщина отметила, что «депутатство ничего не дает» и ей приходилось тратить свои собственные деньги на политическую деятельность.
Ранее депутат
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.