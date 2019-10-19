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17:46, 19 октября 2019 199
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Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом из Новомичуринска, покинувшей пост из-за «халатности властей» 1

Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом из Новомичуринска, покинувшей пост из-за «халатности властей»

Рязанские коммунисты пообщались с экс-депутатом из Новомичуринска Анастасией Пушкиной, покинувшей пост из-за «халатности властей». Видео беседы опубликовало рязанское отделение партии КПРФ.

С Пушкиной пообщался первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров.

В беседе женщина отметила, что «депутатство ничего не дает» и ей приходилось тратить свои собственные деньги на политическую деятельность.

Ранее депутат рассказала, что ее «бросало в шок» от «отписок и устных ответов властей», а потом она поняла, что «систему не побороть».


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