Депутат из Новомичуринска покинет пост из-за «халатности властей»

Депутат Новомичуринска и председатель комитета по соцвопросам и спорту Анастасия Пушкина заявила в соцсетях о том, что покинет свой пост из-за «халатности властей». 40-летняя женщина была самовыдвиженцем, в 2017 году она баллотировалась с программой доступной среды для инвалидов, для поддержки незащищенной группы жителей, пожилого населения и молодых мам с детьми.

По словам Пушкиной, программу отработали на 70%, остальные 30 она намерена «доработать как активный житель города», так как статус депутата «ровным счетом не решает ничего и не дает совершенно никаких привилегий».

Женщина отметила, что в Новомичуринске много грамотных и активных людей и призвала их «проявлять активную гражданскую позицию».

«Вот парадокс: инициативная добровольная группа работает безвозмездно, а уважаемая администрация и муниципальные предприятия получают заработную плату, но даже не вникают в насущные и жизненные вопросы города и жителей!» — написала Пушкина.

Как рассказала депутат, сначала ее «бросало в шок» от «отписок и устных ответов властей», а потом она поняла, что «систему не побороть».

«Я была активным жителем, так и остаюсь им!.. Я больше не вижу смысла работать в этой должности, которая не помогает решать вопросы и не открывать закрытые двери инстанций для решения вопросов жителей города», — заявила женщина.

Она также подчеркнула, что не видит смысла в решениях и голосованиях депутатов, потому что они носят для администрации рекомендательный характер.

В своем посте Пушкина также затронула несколько проблемных тем города и поблагодарила депутатов и сотрудников администрации за опыт и полученные уроки.

Фото со страницы Анастасии Пушкиной «ВКонтакте»