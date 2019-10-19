«Чистота начинается с себя». Любимов убрал мусор в Торговом городке

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В субботу, 19 октября, Николай Любимов вышел на общегородской субботник. Об этом он рассказал на своей странице «
Он рассказал, что для каждого человека чистота начинается с себя.
«Сегодня общегородской субботник. Уже традиционно с коллегами из правительства наводим порядок в Торговом городке. Это знаковое место для рязанцев. Мы должны вдохнуть в него вторую жизнь. А пока — поддерживаем чистоту», — подчеркнул губернатор.
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