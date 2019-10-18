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15:06, 18 октября 2019 97
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Следователи рассказали подробности гибели охотника в Сапожковском районе

Следователи рассказали подробности гибели охотника в Сапожковском районе

Руководитель Кораблинского следственного отдела СУ СКР Алексей Минашкин рассказал подробности гибели охотника в селе Красный Угол Сапожковского района, пишет издательство «Пресса».

Он рассказал, что в тот день шесть человек с 8:00 до 16:00 охотились в лесу рядом с селом. Закончив охоту, мужчины на двух автомобилях подъехали к дому одного из них.

«Пятеро человек вышли из автомобилей и находились рядом с ними. Житель Сапожковского района остался в салоне машины и решил проверить, разрядил ли он оружие после охоты. Он достал из чехла свой пятизарядный охотничий карабин, снял его с предохранителя и зачем-то передернул затвор», — отметил Минашкин.

Следователь добавил, что пуля прошла через стекло задней двери автомобиля и попала в шею одного из охотников. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Напомним, трагедия произошла 16 октября, когда мужчины возвращались домой.


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