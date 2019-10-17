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В среду, 16 октября, в Сапожковском районе застрелили охотника. Об этом RZN.info рассказал собственный источник.
Известно, что трагедия произошла в автомобиле, в котором находились охотники. По информации источника, один из мужчин разряжал карабин. Он вынул магазин с патронами и нажал на спусковой крючок, забыв о том, что в ружье был еще один патрон.
Пуля попала в голову молодому мужчине, от полученной травмы он скончался.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.