Под Рязанью насмерть сбили рабочего

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Фото: УМВД по Рязанской области
Около 11:30 в пятницу, 18 октября, на 223-м километре М5 в Рязанском районе грузовик Volvo насмерть сбил 34-летнего дорожного рабочего. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель грузовика во время ремонтных работ ехал назад и сбил 34-летнего мужчину. Последний скончался на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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