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9:48, 17 октября 2019 187
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Следователи организовали проверку посте гибели охотника в Сапожковском районе

Следователи организовали проверку посте гибели охотника в Сапожковском районе

Следователи организовали проверку после гибели охотника в селе Красный угол Сапожковского района. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, трагедия произошла 16 октября, когда мужчины возвращались домой. Один из охотников, сидя на заднем сидении автомобиля, решил проверить охотничий карабин на наличие патрона и нажал на спусковой крючок.

В результате непроизвольного выстрела пуля попала в шею 35-летнему мужчине, стоявшего рядом с машиной. От полученной травмы он скончался.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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