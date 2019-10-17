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13:23, 17 октября 2019 192
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В Кадомском районе обнаружили бешенство животных

В Кадомском районе обнаружили бешенство животных

Фото: Pixabay.com

В Кадомском районе обнаружили бешенство животных. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали в среду, 16 октября.

Очагом заболевания стал двор дома № 23 на улице Есенина в Кадоме. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

Ограничительные меры продлятся до 15 декабря. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

В тот же день сняли ограничения в селе Нармушадь Шиловского и в деревне Шевердиновка Рязанского районов.


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