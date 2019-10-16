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В рязанской поликлинике №11 начали капитальный ремонт. Об этом в сюжете
В здании поликлиники началась полная реконструкция второго и третьего этажей, на которых расположены отделение восстановительного лечения, дневной стационар, процедурный кабинет, а также врачебные кабинеты терапевтов и хирургов.
«Капитальный ремонт включает полную замену напольного покрытия, отдела систем, потолков, оконных и дверных блоков, с последующей отделкой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам», — рассказал главврач больницы Виктор Филимонов.
На третьем этаже рабочие реконструируют перекрытия.
Отмечается, что с момента открытия поликлиники в 1974 году капремонт ни разу не проводили.
«Хотелось бы, чтобы капремонт нашей поликлиники не ограничивался двумя этажами, а планомерно прошел все этапы, все этажи поликлиники и стационара, который построили в 1978 году. Он также нуждается в капремонте», — добавил главврач.
Ремонт 11-й поликлиники планируют завершить к середине декабря.
Напомним, ранее рязанка
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